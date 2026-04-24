Спортивный комментатор UFC Джо Роган высоко оценил перспективы Пауло Косты в полутяжелом дивизионе, назвав его будущим чемпионом.

«Ему лучше никогда не возвращаться в средний вес. Коста будущий чемпион полутяжелого дивизиона. Глядя на его выступление против Азамата Мурзаканова, можно сказать, что это была лучшая версия Пауло за все время. Он выглядел феноменально.

Физически Коста стал сильнее. Я думаю, на этом этапе своей карьеры ему гораздо лучше соревноваться в полутяжелом весе. Пока Карлос Олберг выбыл на год с разрывом крестообразной связки, Коста мог бы стать временным чемпионом. Без сомнений. Он способен на это»

Коста в предыдущем поединке на турнире UFC 327 сенсационно нокаутировал Азамата Мурзаканова в третьем раунде, нанеся российскому полутяжеловесу первое поражение в профессиональной карьере.