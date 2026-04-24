Легендарный тренер по смешанным единоборствам Майк Уинкельджон, ранее готовивший к поединкам в UFC Джона Джонса, поделился своим прогнозом на бой за временный титул чемпиона в тяжелом весе между Алексом Перейрой и Сирилом Ганом, который состоится в рамках турнира в Белом доме в июне.

«Это сложный вопрос. У Алекса есть сила. У него пугающая сила. Это очень сильный боец. У Сирила Гана также много сильных сторон.

Но в этом бою я немного склоняюсь в пользу Алекса. Я думаю, что в конце концов левый хук Перейры может стать решающим аргументом»

Бой с Ганом станет дебютным для Перейры в рамках тяжелого веса. К данному противостоянию бразилец подошел после победы техническим нокаутом в первом раунде над Магомедом Анкалаевым.