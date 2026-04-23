Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев рассчитывает вернуться в октагон летом.  Накануне дагестанец выложил свое фото с двумя поясами в соцсетях с надписью «Июль?».

Ислам Махачев globallookpress.com

На данный момент Исламу принадлежит титул UFC в полусреднем весе.  В последний раз он выступал в ноябре прошлого года.  Тогда Махачев одолел по очкам Джека Маддалену, став новым чемпионом.

Впоследствии россиянин получил травму руки и выбыл из строя на несколько месяцев.  Сейчас у Махачева есть два потенциальных соперника из топ-5 полусреднем дивизионе.

Одним из них является Иэн Гэрри, ранее побивший бывшего чемпиона Белала Мухаммада.  Второй кандидат — непобежденный эквадорский боец Майкл Моралес.