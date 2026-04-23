Российский боец смешанных единоборств Ислам Махачев рассчитывает вернуться в октагон летом. Накануне дагестанец выложил свое фото с двумя поясами в соцсетях с надписью «Июль?».

На данный момент Исламу принадлежит титул UFC в полусреднем весе. В последний раз он выступал в ноябре прошлого года. Тогда Махачев одолел по очкам Джека Маддалену, став новым чемпионом.

Впоследствии россиянин получил травму руки и выбыл из строя на несколько месяцев. Сейчас у Махачева есть два потенциальных соперника из топ-5 полусреднем дивизионе.

Одним из них является Иэн Гэрри, ранее побивший бывшего чемпиона Белала Мухаммада. Второй кандидат — непобежденный эквадорский боец Майкл Моралес.