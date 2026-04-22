Теофимо Лопес, экс-чемпион мира по боксу в легком и первом полусреднем дивизионах, утвержден в статусе претендента на титул IBF в полусредней весовой категории.

Его следующим соперником станет мексиканский боец Линдольфо Дельгадо, первый номер рейтинга. Дата поединка еще окончательно не утверждена.

Сам титул на данный момент вакантен в связи с уходом последнего чемпиона Ричардсона Хитчинса в лигу Даны Уайта Zuffa Boxing. Лопес в последний раз выступал в январе.

Тогда он потерпел поражение от Шакура Стивенсона единогласным решением судей. Дельгадо еще никому не уступал на профессиональном ринге. В его активе 24 победы подряд.