Теофимо Лопес, экс-чемпион мира по боксу в легком и первом полусреднем дивизионах, утвержден в статусе претендента на титул IBF в полусредней весовой категории.

Его следующим соперником станет мексиканский боец Линдольфо Дельгадо, первый номер рейтинга.  Дата поединка еще окончательно не утверждена.

Сам титул на данный момент вакантен в связи с уходом последнего чемпиона Ричардсона Хитчинса в лигу Даны Уайта Zuffa Boxing.  Лопес в последний раз выступал в январе.

Тогда он потерпел поражение от Шакура Стивенсона единогласным решением судей.  Дельгадо еще никому не уступал на профессиональном ринге.  В его активе 24 победы подряд.