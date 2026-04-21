Обладатель чемпионского пояса WBA в первом полусреднем весе Роландо Ромеро поделился деталями о неудачных переговорах насчет поединков с Девином Хэйни и Мэнни Пакьяо.

«Все, к чему прикасается Девин Хэйни, разваливается. Он ничего не умеет, он не может гарантировать просмотры и доход. Я больше не хочу слышать, как они вместе с отцом меня подкалывают, вспоминают обо мне или что-то в этом роде. С этим парнем покончено.

Я буквально самый неуловимый боец в боксе. У меня могло быть 5 крупных поединков. Конор Бенн уклонился от боя со мной, а потом исчез и Пакьяо. Мэнни пропал задолго до того, как на горизонте появился Флойд Мейвезер. Они все до единого от меня прячутся»

В своем последнем бою Ромеро победил по очкам Райана Гарсию в мае прошлого года. Тогда Роландо завоевал вакантный титул WBA.