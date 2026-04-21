Непобежденный французский боксер Кристиан Мбили может стать следующим соперником Сауля «Канело» Альвареса.

Их поединок в разработке на одном из турниров в сентябре. Мбили ранее в карьере не потерпел ни единого поражения. Его последний поединок в сентябре 2025-го против Лестера Мартинеса завершился вничью.

Тогда Кристиан сохранил титул временного чемпиона мира по боксу по версии WBC во втором среднем весе. Всего в его активе 29 побед и одна ничья в карьере.

Альварес ранее был абсолютным чемпионом мира по боксу в категории до 76 кг. «Канело» потерял все пояса осенью прошлого года после поражения единогласным решением судей от Теренса Кроуфорда.