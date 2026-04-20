Глава UFC Дана Уайт намекнул, что экс-чемпион промоушена в легком и полулегком дивизионах Конор Макгрегор скоро вернется к боям.

«Все идет хорошо», — сказал Уайт о возвращении ирландца на пресс-конференции по завершении турнира UFC в Виннипеге в минувшие выходные.

«Поверьте мне, как только мы заключим сделку с Макгрегором, мы об этом объявим», — добавил глава организации.

Конор выступал в UFC в последний раз летом 2021 года. Тогда ирландский боец потерпел поражение техническим нокаутом в первом раунде в поединке с Дастином Порье из-за травмы ноги.

По слухам, Макгрегор может вернуться в июле 2026-го на Международной бойцовской неделе в реванше против бывшего чемпиона полулегкого дивизиона Макса Холлоуэя.