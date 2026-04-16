Экс-чемпион мира по боксу в тяжелом весе по версиям WBO, WBA и IBF Энди Руис считает, что победит Энтони Джошуа в третьем поединке.

«Думаю, у нас с Энтони должна быть трилогия. Его жизнь изменилась после нашего боя, и моя жизнь изменилась тоже. Я победил его, а он победил меня в реванше только потому, что я ему позволил это. Я позволил ему ударить меня во втором бою, потому что был чересчур в себе уверен, хотя мне следовало отнестись к тому бою более серьезно. Для нас обоих было бы неплохо вернуться на ринг вновь. Но я точно его побью в трилогии, это сто процентов»

Руис в последний раз выходил на ринг в августе 2024 года. Тогда мексиканец свел поединок вничью против Джаррелла Миллера.