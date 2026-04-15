Дважды бывший претендент на титул UFC в полулегком весе Диего Лопес прокомментировал вызов Матеуша Гамрота.

«Я не хочу этого говорить, но пока UFC не позволяет мне переходить в другой дивизион. Но если UFC даст мне шанс перейти в категорию до 70 кг, то Матеуш станет очень хорошим соперником для дебюта.

Я думаю, что в легком дивизионе мне придется нелегко, но победа над Гамротом даст мне преимущество, ведь он не раз дрался с лучшими бойцами в этом весе»

Лопес занимает вторую строчку в рейтинге полулегкого веса UFC. В предыдущем поединке он потерпел поражение по очкам от Александра Волкановски в феврале в титульном противостоянии.

Следующий бой бразилец проведет на турнире в Белом доме 14 июня против Стива Гарсии.