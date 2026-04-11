Бывший претендент на титулы UFC и Bellator в среднем и полутяжелом дивизионах Йоэль Ромеро подерется с соотечественником из Кубы Эктором Ломбардом на голых кулаках.

Их поединок состоится под эгидой лиги Gamebred Bareknuckle MMA 1 мая в Майами. За последние пару лет Ромеро неоднократно выступал в Dirty Boxing, BKFC и RAF.

В марте на турнире IBA Bare Knuckle 4 Йоэль проиграл по очкам в боксерском поединке Вагабу Вагабову. Ломбард после завершения карьеры в ММА также провел ряд встреч в разных дисциплинах.

В своем последнем бою Эктор потерпел поражение нокаутом от Джеймса Кэннона на турнире DBX 3 в августе прошлого года в кулачном поединке.