Спортивный аналитик Чейл Соннен заявил, что Магомед Анкалаев должен быть главным претендентом на пояс UFC в весе до 93 кг, а не Иржи Прохазка или Карлос Олберг.

Магомед Анкалаев (слева) globallookpress.com

«Карлос против Иржи? На самом деле, ни один из них не подходит для титульного боя! Вы выбрали не тех парней! Этот бой однозначно должен был получить Анкалаев. Он единственный, кто победил Перейру, и теперь единственный, кто даже не обсуждается в качестве претендента на титул. Я понятия не имею, почему в бою за титул чемпиона в весовой категории до 93 кг не участвуют самые яркие бойцы дивизиона — Раунтри, Хилл или Анкалаев»

Напомним, что Прохазка и Олберг в эти выходные возглавят турнир UFC 327 и подерутся за вакантный титул в полутяжелом дивизионе.