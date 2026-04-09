Именитый американский боец ММА Хорхе Масвидаль раскритиковал бойцовский стиль Хамзата Чимаева.

«У тебя есть шанс нанести удар, но ты просто прижимаешь своего соперника к полу, потому как боишься, что он вырвется и ударит тебя. Поэтому ты просто держишься из последних сил. Ты не продвигаешься вперед, не наносишь урон, и все, что ты делаешь, буквально удерживаешь противника на настиле весь бой. Да, ты лучший борец, чем многие парни в среднем дивизионе, но то, что ты показываешь — это даже не борьба»

Напомним, что Чимаев в последнем бою контролировал Дрикуса Дю Плесси в партере 22 минуты из 25-ти в титульном противостоянии в среднем весе. В итоге Хамзат победил единогласным решением судей.