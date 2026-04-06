Ветеран смешанных единоборств Брендан Шауб считает, что Нейт Диас не заслужил места в Зале славы UFC.

«Это его фишка, и она работает. Нейт зарабатывает деньги, так что я его не осуждаю. Проблема в том, что все эти парни, о которых он говорит гадости, более сильные бойцы и у них более успешная карьера.

Вот почему он нацелился на этих парней. Он явно не прав, когда наехал на Дэниеля Кормье, одного из королей ММА. Но разве кто-то из вас скажет, что Нейт Диас король? Нет, потому что это не так.

Он знаменит, но есть разница между известностью и достижениями. И в том числе из-за своих высказываний Диас никогда не попадет в Зал славы UFC», — отметил в завершении Шауб.