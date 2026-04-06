Десятый номер рейтинга легкого веса UFC Ренато Мойкано просит у руководства промоушена реванш против бывшего претендента на титул в полулегком дивизионе Брайана Ортеги.

Брайан Ортега (слева) globallookpress.com

«Есть один парень, с которым у меня давние счеты, его зовут Брайан Ортега. В первый раз он сбежал от боя со мной, но когда мы с ним встретились, Ортега задушил меня, и это было справедливо.

То было мое первое поражение в карьере. Теперь я хочу отомстить ему. Я хочу его голову. Я хочу деклассировать этого парня»

Первый бой Мойкано и Ортеги состоялся в 2017 году в рамках полулегкого веса. Тогда Брайан одержал победу удушающим приемом в третьем раунде.

Свой последний бой Ренато выиграл сабмишеном в минувшие выходные на UFC Vegas 115 у представителя Шотландии Криса Данкан а в рамках легкого дивизиона.