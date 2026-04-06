Глава UFC Дана Уайт сообщил, что перестал заниматься переговорами с бойцами о контрактах и подбором соперников для них.

Дана Уайт

«Мы были небольшим бизнесом.  Но потом начали налаживать связи с Чаком Лидделлом и Мэттом Хьюзом, а затем и с Конором Макгрегором, Рондой Роузи, Дональдом Серроне.

Как только они получали чек, тут же спускали все деньги.  Они покупали лодки, гидроциклы, всякие игрушки.  Но если в личной жизни этих ребят что-то шло не так, они в первую очередь звонили нам.

С течением времени, я повзрослел и полностью отстранился от переговоров по контрактам с бойцами.  Дошло до того, что я просто подумал: это уже не весело.  Мне повезло, что в моей жизни и карьере наступил момент, когда я могу заниматься тем, что мне нравится»

Теперь составлением расписаний кардов турниров, подбором соперников для бойцов и контрактными обязательствами в UFC полностью занимается Хантер Кэмпбелл.