Первый номер рейтинга женского наилегчайшего веса UFC Наталия Силва заявила, что Алекса Грассо не должна получить титульный бой с Валентиной Шевченко, даже несмотря на яркую победу над Мэйси Барбер в минувшие выходные.

«Меньше говори. Я следующий претендент на титул», — написала Силва в соцсетях, обратившись к мексиканке после ее слов о желании снова подраться за пояс.

Грассо на турнире в Сиэтле 30 марта нокаутировала Барбер уже в первом раунде. По окончании ивента Алекса получила бонус за лучшее выступление вечера в 100 тысяч долларов.

Таким образом, она прервала серию из двух поражений подряд единогласным решением судей от Наталии Силвы и Валентины Шевченко в трилогии.