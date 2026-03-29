Легендарный американский боксер Флойд Мейвезер не закончит карьеру после ответного поединка с Мэнни Пакьяо.

«На самом деле, это будет не профессиональный бой, а показательное выступление. Мы с Пакьяо сделаем это снова и, надеюсь, повеселим публику. У меня в этом году также выставочный бой с Майком Тайсоном и затем будет еще один выставочный поединок в Греции. Если я просто сижу дома, каждый день тренируюсь, провожу время с внуком и детьми, почему бы не выйти, не развлечься, не устроить показательный бой? Именно это я и продолжу делать»

Реванш Мейвезера и Пакьяо состоится в сентябре. Их первый поединок проходил в 2015 году. Тогда Флойд победил единогласным решением судей.