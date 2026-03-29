Легендарный американский боксер Флойд Мейвезер не закончит карьеру после ответного поединка с Мэнни Пакьяо.

«На самом деле, это будет не профессиональный бой, а показательное выступление.  Мы с Пакьяо сделаем это снова и, надеюсь, повеселим публику.  У меня в этом году также выставочный бой с Майком Тайсоном и затем будет еще один выставочный поединок в Греции.  Если я просто сижу дома, каждый день тренируюсь, провожу время с внуком и детьми, почему бы не выйти, не развлечься, не устроить показательный бой?  Именно это я и продолжу делать»

Реванш Мейвезера и Пакьяо состоится в сентябре.  Их первый поединок проходил в 2015 году.  Тогда Флойд победил единогласным решением судей.