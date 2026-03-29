Глава UFC Дана Уайт назвал финиш от Алексы Грассо в поединке с Мэйси Барбер одним из лучших в истории ММА.

«Сегодня было непросто выбрать победителя. Грассо и Пайфер получили награду за лучшее выступление вечера.

Я думаю, что это один из лучших финишей в истории этого вида спорта, не говоря уже о том, что произошло ранее в этом году, сегодня или когда-либо еще.

Это было невероятно. Было трудно выбрать, кому дать бонус, но это всегда хорошая проблема»

Грассо в со-главном бою на турнире в Сиэтле уже в первом раунде отправила Мэйси Барбер на настил одиночным прямым, после чего сразу же бросилась в партер и провела удушающий прием.