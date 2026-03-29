Арман Царукян хочет страховать поединок Илии Топурии и Джастина Гейджи за пояс чемпиона UFC в легком весе на турнире в Белом доме 14 июня.

«У Топурии скоро бой, и теперь он говорит: если UFC скажет, я буду драться с Арманом. Я его запасной вариант, и я буду готов, если что-то случится. Пока что продолжу выступать на борцовских турнирах. Может быть, я выступлю в RAF в следующем месяце или в мае. Посмотрим, когда Колби Ковингтон будет готов. Надеюсь, он закончит пить пиво и валяться на пляже»

Царукян занимает вторую строчку в рейтинге легкого веса UFC. В предыдущем поединке Арман победил удушающим приемом во втором раунде Дэна Хукера. Также россиянин за последние 3 месяца четырежды выиграл в рамках борцовских турниров.