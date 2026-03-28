Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Джек Маддалена назвал главную причину поражения от Ислама Махачева.

«Никаких оправданий. Он был лучшим бойцом в тот вечер. Я дрался с одним из лучших бойцов в мире, просто нужно учиться на своих ошибках. Очевидно, что я ошибся, застряв на спине на 25 минут. Честно говоря, я немного поленился и упустил несколько возможностей. Мне следовало быть более агрессивным, а не занимать оборонительную позицию»

Бой Маддалены и Махачева состоялся в ноябре прошлого года. Тогда россиянин одержал победу единогласным решением судей и стал новым чемпионом UFC в полусреднем весе.