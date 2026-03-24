Чемпион UFC в полулегком весе Александр Волкановски призвал руководство промоушена организовать ему следующую защиту титула против Мовсара Евлоева.

«Что касается Силвы, скажу честно: ему еще предстоит себя проявить. Он дрался с топовым бойцом и проиграл тому, кого я дважды с легкостью победил.

Если я побью Джина, а потом он проиграет и Евлоеву, и Мерфи, люди оглянутся назад и спросят: зачем я вообще с ним дрался? Я буду драться с тем, кого назначит UFC.

Но сколько раз я буду драться с недостойными соперниками, когда есть явный претендент номер один? Это уже просто смешно и доходит до того, что из-за этого меня выставляют плохим парнем, потому что я не дерусь с претендентом номер один.

Все знают, какой я чемпион. Сколько раз я мог не драться с претендентом номер один? Евлоев уже был номером один, а потом он сразился с номером три и победил его.

Диего Лопес — номер два, но я уже дважды с ним дрался. Со мной все просто: я буду драться с лучшими. Даже если UFC выставит на бой кого-то вроде Джина Силвы, ничего не изменится, но рано или поздно мы зададимся вопросом: что мы здесь делаем?

Мы просто тратим впустую мои последние несколько лет», — подытожил австралиец.