Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад считает, что Шон Стрикленд незаслуженно получил титульный бой с Хамзатом Чимаевым в среднем дивизионе.

Белал Мухаммад globallookpress.com

«Жаль Имавова, он заслужил бой за титул.  Я думал, что он получит этот бой, но из-за грязных слов и эпохи, в которой мы живем, поединок за титул получил Стрикленд.

Вы же понимаете, что людям захочется посмотреть на пресс-конференцию Стрикленда с Чимаевым.  Они будут обсуждать произошедшее снова и снова.  Я с нетерпением жду, когда Чимаев одолеет его.  Думаю, так и будет»

Бой Чимаева и Стрикленда возглавит турнир UFC 328 10 мая.  К данному противостоянию Шон подходит после досрочной победы над Энтони Эрнандесом.