Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Белал Мухаммад считает, что Шон Стрикленд незаслуженно получил титульный бой с Хамзатом Чимаевым в среднем дивизионе.

«Жаль Имавова, он заслужил бой за титул. Я думал, что он получит этот бой, но из-за грязных слов и эпохи, в которой мы живем, поединок за титул получил Стрикленд.

Вы же понимаете, что людям захочется посмотреть на пресс-конференцию Стрикленда с Чимаевым. Они будут обсуждать произошедшее снова и снова. Я с нетерпением жду, когда Чимаев одолеет его. Думаю, так и будет»

Бой Чимаева и Стрикленда возглавит турнир UFC 328 10 мая. К данному противостоянию Шон подходит после досрочной победы над Энтони Эрнандесом.