В ночь с 21 на 22 марта состоялся турнир UFC London. В главном событии вечера в полулегком весе Мовсар Евлоев одолел решением большинства Лерона Мерфи

Результаты боев предварительного карда

1. Данни Силва в полулегком весе победил Кертиса Кэмпбелла нокаутом во втором раунде

2. Мейсон Джонс в легком весе победил Акселя Солу единогласным решением судей

3. Натаниэль Вуд в полулегком весе победил Лосена Кейта раздельным решением судей

4. Марио Пинто в тяжелом весе победил Фелипе Франко единогласным решением судей

5. Мантас Кондратавичус в среднем весе победил Антонио Троколи единогласным решением судей

6. Брандо Перичич в тяжелом весе победил Луи Сазерленда нокаутом в первом раунде

7. Абдул-Карим Аль-Сельвади в легком весе победил Шема Рока единогласным решением судей

8. Шанелль Даер в женском минимальном весе победила Равену Оливейру нокаутом во втором раунде.

Мовсар Евлоев — Слова после боя

Бои основного карда

Открывал основной кард турнира бой в среднем весе с участием Романа Долидзе, 11-го номера рейтинга, и Кристиана Данкана. Грузину нужно было реабилитироваться за предыдущее поражение от Энтони Эрнандеса, но очередной поединок складывался для него непросто уже с первых минут.

Долидзе быстро перевел соперника в борьбу. Однако после двух минут контроля на настиле неожиданно сдал физически. Он перестал успевать реагировать на удары Данкана и начал пропускать слишком много.

Во втором и третьем раундах англичанин все также прессинговал Долидзе в стойке, набирая очки. Грузин смог провести еще один тейкдаун в конце, но нанести серьезный урон британцу не удалось. По итогам трех раундов судьи единогласно отдали победу Данкану.

Далее состоялся поединок в рамках полутяжелого веса. Матчмейкеры UFC дали перспективному новичку Иво Бараневски проходного соперника. Остин Лейн, бывший игрок в американский футбол, имел лишь одну победу в шести боях в лиге.

Поляк не оставил сопернику ни единого шанса. На 27-й секунде Бараневски донес до головы американца хлесткий удар левой, отправив Лейна в нокдаун. Рефери тут же вмешался, зафиксировав победу Иво.

Для Бараневски это вторая досрочная победа в UFC, и оба раза он финишировал соперников менее, чем за полторы минуты. В свои 27 лет поляк стремительно движется к попаданию в топ-15.

А вот Лейн потерпел третье поражение подряд, и теперь его будущее в организации выглядит туманным. Скорее всего, американского ветерана ждет увольнение из UFC.

Впрочем, главным разочарованием вечера стал поединок местной звезды Майкла Пейджа, 13-го номера рейтинга полусреднего дивизиона, с соотечественником Сэмом Паттерсоном. «Веном» выходил в октагон после двух побед.

Паттерсон же имел серию из четырех досрочных викторий кряду. Однако в этом противостоянии бойцы провели в октагоне все 15 минут. Первые два раунда Пейдж постоянно двигался, имитировал атаки, но почти не наносил ударов.

Паттерсон выглядел растерянным и не знал, как подобраться к оппоненту. За первые 10 минут бойцы донесли до цели всего 25 ударов. Неудивительно, что к третьему раунду публика начала освистывать обоих.

В концовке Паттерсон прижал Пейджа к сетке, но перевести вниз так и не смог. За 15 минут на двоих соперники нанесли всего 58 ударов — довольно скудная статистика. Судьи единогласно отдали победу Майклу, однако его репутация серьезно пострадала.

Райли и Евлоев не без проблем одержали победы

В со-главном событии вечера местный проспект Люк Райли встретился с Майклом Асвеллом в рамках полулегкого веса. Британец подходил к бою в статусе непобежденного (12-0) и считался большим фаворитом.

Впрочем, Асвелл уже с первых секунд заставил англичанина уйти в глухую оборону. Впоследствии Люк все же перехватил инициативу и забрал концовку стартового отрезка после неудачного начала.

Второй раунд Райли провел в роли боксера, почти не используя удары ногами. Асвелл пытался перевести визави в партер, но защита британца сработала безупречно. В третьем отрезке Райли не позволил сопернику завладеть инициативой и уверенно довел бой до финального гонга.

Судьи единогласно отдали победу англичанину, который сохранил ноль в графе поражений. Однако до серьезных соперников из топ-15 ему предстоит расти еще долго.

Главный бой вечера свел двух непобежденных полулегковесов: первого номера рейтинга Мовсара Евлоева и Лерона Мерфи, занимавшего третью строчку. Удивительно, но в первых двух раундах россиянин ни разу не зашел в борьбу, попытавшись перебить британца в стойке.

На средней дистанции на ногах эффективнее смотрелся именно Лерон, что вполне ожидаемо. В третьем раунде россиянин все же перевел соперника в партер, но надолго закрепиться в доминирующей позиции так и не смог.

Уже в следующем отрезке с Евлоева сняли балл за повторный удар ниже пояса. Решение рефери показалось излишне строгим, но именно оно разозлило россиянина. Евлоев резко взвинтил темп, перерабатывая Мерфи и в стойке, и в партере.

Казалось, что Мовсара спасет только досрочный финиш, но удача в тот вечер была на его стороне. Судьи зафиксировали победу россиянина большинством голосов. Двое отдали предпочтение Евлоеву со счетом 48-46, а третий выставил ничью (47-47).