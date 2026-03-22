Бывший чемпион UFC в полутяжелой и тяжелой весовых категориях Джон Джонс рассказал, сколько ему предлагали за бой с Томом Аспиналлом.

«Я был готов, хотел и физически мог подраться. Я чувствовал, что наш бой с Томом Аспиналлом стоит большего. Явно больше, чем 15 млн долларов. Но UFC не соглашались доплатить ни цента сверху»

Изначально Джон Джонс требовал за поединок с Томом Аспиналлом гонорар в размере 30 млн долларов еще прошлым летом. Тогда американец не смог договориться с UFC и завершил карьеру.

Накануне Джонс вернулся в пул тестируемых бойцов и хотел выступить на турнире в Белом доме. Однако переговоры по возвращению в промоушен провалились.