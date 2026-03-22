Первый номер рейтинга полулегкой весовой категории UFC Мовсар Евлоев в главном событии вечера на турнире в Лондоне одержал победу над Лероном Мерфи решением большинства.

В четвертом отрезке россиянин во второй раз за поединок нарушил правила и рефери снял с него балл. В итоге один судья посчитал ничью со счетом 47-47, а двое других остались на стороне Мовсара, показав на карточках 48-46.

Евлоев сохранил ноль в графе поражение. На его счету 20 выигранных поединков в профессиональной карьере. По окончании противостояния с Мерфи россиянин потребовал титульный бой с Александром Волкановски.

Для Лерона это поражение стало первым в ММА. Теперь в активе англичанина 17 побед, одна ничья и один проигранный бой.