Экс-чемпион UFC в средней весовой категории Роберт Уиттакер может подраться в следующем поединке против бывшего обладателя титула в полутяжелом дивизионе Магомеда Анкалаева.

«Жнец» недавно заявил, что выступит на турнире в Абу-Даби летом. По его словам, он дебютирует в полутяжелом дивизионе.

Накануне Магомед Анкалаев также сообщил о своем возвращении в октагон летом на том же июльском турнире в Абу-Даби. Оба бойца потерпели поражения в предыдущих встречах.

Россиянин осенью прошлого года проиграл в реванше техническим нокаутом в первом раунде Алексу Перейру и потерял титул чемпиона UFC в полутяжелом весе. Уиттакер в последнем бою уступил раздельным решением Рейнье Де Риддеру.