Непобежденный американский боксер Дэвид Бенавидес заявил о желании в ближайшее время вернуться в полутяжелый вес и провести бои с Дмитрием Биволом и Артуром Бетербиевым.

«Я слышал, что многие говорят о тяжелом весе, но там выступают крупные парни, а это совсем другой уровень силы. Так что я не думаю о переходе в тяжелый вес в ближайшее время. Если я и буду думать об этом, то лет через 5-6. Я хотел бы стать абсолютным чемпионом в полутяжелом весе и доминировать в этом дивизионе. Я говорил вам, что хочу сразиться с Дмитрием Биволом, а потом с Артуром Бетербиевым. Эти два боя ждет весь боксерский мир»

Следующий поединок Бенавидес проведет против Хильберто Рамиреса 2 мая. На кону противостояния титулы чемпиона мира по боксу по версиям WBA и WBO в первом тяжелом весе.