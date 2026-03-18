Бразильский тяжеловес Витор Петрино бросил вызов рекордсмену UFC по количеству нокаутов Деррику Льюису.

Деррик Льюис

«В UFC нет слабых соперников.  Все бойцы сильные.  Все пытаются снести тебе голову.  В то же время там нет трехголового монстра.  Я способен стать лучшим в этом дивизионе.

Конечно, я собираюсь вернуться в спортзал, как можно скорее.  Я готов к бою.  Если Деррик Льюис свободен, я готов к бою.  Он сильный боец, он был среди лучших.  Я знаю, что его имя поможет мне подняться на вершину дивизиона»

Петрино в предыдущем бою на UFC Vegas 114 победил по очкам Стивена Асплунда.  Льюис в последнем поединке был нокаутирован Вальдо Кортес-Акостой.