Бразильский тяжеловес Витор Петрино бросил вызов рекордсмену UFC по количеству нокаутов Деррику Льюису.

«В UFC нет слабых соперников. Все бойцы сильные. Все пытаются снести тебе голову. В то же время там нет трехголового монстра. Я способен стать лучшим в этом дивизионе.

Конечно, я собираюсь вернуться в спортзал, как можно скорее. Я готов к бою. Если Деррик Льюис свободен, я готов к бою. Он сильный боец, он был среди лучших. Я знаю, что его имя поможет мне подняться на вершину дивизиона»

Петрино в предыдущем бою на UFC Vegas 114 победил по очкам Стивена Асплунда. Льюис в последнем поединке был нокаутирован Вальдо Кортес-Акостой.