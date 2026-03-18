Сергей Лапин, менеджер бывшего абсолютного чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Александра Усика, высказался о потенциальном поединке украинца с легендарным бойцом UFC Джоном Джонсом.

«Если говорить о кросс-платформенных боях, то очень интересным мог бы стать поединок с Джоном Джонсом в США. Бой лучшего тяжеловеса ММА против одного из лучших боксеров своего поколения мог бы стать очень громким событием, если его правильно организовать»

Напомним, что Усик свой следующий бой проведет против экс-кикбоксера GLORY Рико Верхувена. Встреча состоится в Египте 23 мая.

В предыдущем поединке Александр в реванше нокаутировал Даниэля Дюбуа. До этого украинский боксер дважды победил по очкам Тайсона Фьюри.