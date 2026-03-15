Легендарный хорватский боец ММА Мирко Кро Коп, выступавший в PRIDE и UFC, заявил о неожиданном предложении американских промоутеров о поединке с Фрэнсисом Нганну.

По словам хорвата, несколько дней назад с ним связались менеджеры и настаивали на его участии в противостоянии с «Хищником». Также ранее Мирко вел переговоры о реванше по правилам бокса с Федором Емельяненко.

На данный момент Мирко уже 51 год. Профессиональную карьеру хорватский боец завершил еще в 2019 году.

Всего в активе Кро Копа 38 выигранных поединков, 11 поражений, 2 ничьи и один бой, признанный несостоявшимся. Хорват был победителем Гран-при в тяжелом весе в азиатских лигах PRIDE и RIZIN.