15-й номер рейтинга полусреднего веса UFC Колби Ковингтон назвал Майкла Моралеса наиболее достойным претендентом на титульный бой в их дивизионе с Исламом Махачевым.

«Из всех возможных вариантов, я считаю, что Майкл Моралес самый подходящий соперник для Ислама. Он непобежденный, из Эквадора, а нам нужен рынок в Эквадоре, это хорошо для Южной Америки.

Он всех нокаутирует, зрелищный боец, у него есть харизма, он веселый парень. Да, Майкл вытворяет странные вещи на улицах. Он танцует в платьях. Мне это не нравится. Не думаю, что нужно учить молодежь тому, что мужчина может танцевать в платье.

Это просто не по-мужски. Но если отбросить все эти моменты, то, на мой взгляд, Майкл Моралес самый подходящий кандидат на бой с Махачевым за титул чемпиона UFC в полусреднем весе», — подытожил Ковингтон.