Популярный американский блогер Джейк Пол видит спортивного промоутера Эдди Хирна фаворитом в боксерском поединке против главы UFC Даны Уайта.

Джейк Пол globallookpress.com

«Я думаю, это очень интересно. Это хороший контент, он полезен для их рекламных возможностей. Думаю, мы увидим, как все больше бойцов UFC будут подписывать контракты с Эдди Хирном, и это, на мой взгляд, очень разумный шаг с их стороны. Эдди точно победит Уайта в боксерском поединке»

Однако бывший финансовый директор UFC Накиса Бидариан с Полом не согласен: «Я думаю, что Дана его уничтожит. Уайт умеет боксировать, а Эдди не умеет».

Конфликт Хирна и Уайта длится уже более десятилетия. Накануне глава UFC заявил о готовности побоксировать с британским промоутером.