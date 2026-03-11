По словам инсайдера Майка Коппингера, Джервонта Дэвис ведет переговоры о реванше с Айзеком «Питбулем» Крузом этим летом в весовой категории до 63,5 кг.

Джервонта Дэвис globallookpress.com

Впервые они встретились в декабре 2021 года, и тогда «Танк» одержал победу единогласным решением судей, завоевав титул регулярного чемпиона мира WBA в легком весе.

В последний раз Дэвис выходил на ринг в марте прошлого года. Его поединок с Ламонтом Роучем завершился вничью. Впоследствии у Джервонты должен был состояться бой с блогером Джейком Полом в ноябре.

Однако из-за проблем с законом со стороны Дэвиса он отменился. Что касается Круза, то «Питбуль» в последний раз дрался в прошлом году с тем же Роучем. Их бой также завершился вничью.