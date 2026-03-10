Восходящая звезда среднего веса UFC Бо Никал ответил на вопрос, из-за чего не удалось организовать его бой с Колби Ковингтоном на турнире в Белом доме.

Бо Никал globallookpress.com

«UFC попытались организовать этот бой. Я знаю, что они долго разговаривали с Колби Ковингтоном, но в итоге он просто отказался.

Он скорее предпочтет быть трусом и не вступать со мной в борьбу, чем оказаться в карде Белого дома. Думаю, это многое говорит о нем. Почему он отказался? Просто Ковингтон знает, что я его изобью»

Бо Никал в своем предыдущем поединке нокаутировал хай-киком в третьем раунде Родольфо Виейру. В следующем бою американец встретится со своим соотечественником Кайлом Дакасом в карде Белого дома 14 июня.