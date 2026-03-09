Спортивный промоутер Эдди Хирн утверждает, что UFC сильно недоплачивает своему чемпиону в тяжелом весе Тому Аспиналлу.

Том Аспиналл globallookpress.com

«Когда я просматривал гонорары Тома Аспиналла, я чуть не свалился со стула. Понимаете, о чем я? В боксе Том зарабатывал бы в 10 раз больше. Его возвращение будет грандиозным, когда бы оно ни произошло.

И он нужен организации. Организация нуждается в нем, потому что UFC нужны звезды в тяжелом весе. Им нужны звезды во всех смыслах. А он молодой боец, который выходит в октагон и развлекает публику»

Аспиналл в последний раз дрался в октябре 2025 года. Тогда бой с Сирилом Ганом за титул чемпиона был признан несостоявшимся из-за тычка в глаз со стороны француза.