Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор и именитый ветеран лиги Нейт Диас остались недовольны главным боем на UFC 326 между Максом Холлоуэем и Чарльзом Оливейрой, где на кону стоял пояс BMF.

Нейт Диас
Нейт Диас globallookpress.com

«Невероятно плохой бой.  Я в шоке.  Чарльз очень плохо выступил.  Не вешай нос.  Удачи.  Не упусти этот пояс», — написал в соцсетях Макгрегор.

Чуть позднее высказался и Нейт Диас: «Эти неудачники дрались за мой пояс.  Оба очень скучные».

Реванш Холлоуэя и Оливейры стал главным событием вечера на турнире UFC 326 и продлился все 5 раундов.  Чарльз одержал победу единогласным решением судей и отобрал у «Благословенного» пояс BMF.

При этом поединок большую часть времени прошел в партере.  Оливейра контролировал Холлоуэя на земле суммарно около 20-ти минут.