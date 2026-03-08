Экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор и именитый ветеран лиги Нейт Диас остались недовольны главным боем на UFC 326 между Максом Холлоуэем и Чарльзом Оливейрой, где на кону стоял пояс BMF.

Нейт Диас globallookpress.com

«Невероятно плохой бой. Я в шоке. Чарльз очень плохо выступил. Не вешай нос. Удачи. Не упусти этот пояс», — написал в соцсетях Макгрегор.

Чуть позднее высказался и Нейт Диас: «Эти неудачники дрались за мой пояс. Оба очень скучные».

Реванш Холлоуэя и Оливейры стал главным событием вечера на турнире UFC 326 и продлился все 5 раундов. Чарльз одержал победу единогласным решением судей и отобрал у «Благословенного» пояс BMF.

При этом поединок большую часть времени прошел в партере. Оливейра контролировал Холлоуэя на земле суммарно около 20-ти минут.