36-летний американский боец смешанных единоборств Дрю Добер минувшей ночью на турнире UFC 326 обновил рекорд промоушена по количеству нокаутов в легкой весовой категории.

Дрю Добер globallookpress.com

В рамках предварительного карда он встретился с соотечественником Майклом Джонсоном. Добер проиграл стартовый раунд, однако после перерыва одиночным попаданием с левой отправил соперника в нокаут.

Таким образом, Дрю выиграл второй поединок кряду досрочно. Теперь в его активе 11 побед нокаутом, что является рекордом легкой весовой категории в промоушене.

Всего на счету представителя США 29 выигранных боев и 15 поражений в профессиональной карьере. В UFC Добер выступает с мая 2014 года.

Также отметим, что Дрю в топ-10 среди всех бойцов лиги по количеству нокаутов. Единоличным рекордсменом пока что остается тяжеловес Деррик Льюис, одержавший 16 побед.