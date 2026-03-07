Макс Холлоуэй обозначил цель стать чемпионом UFC в двух весовых категориях и взять реванш у Илии Топурии за досрочное поражение в первом поединке.

Макс Холлоуэй и Чарльз Оливейра globallookpress.com

«Я ни за кого не болею в поединке Гейджи и Топурии, пусть победит сильнейший. Но если бы у меня был выбор, я бы на 100 % хотел провести реванш с Илией.

Он сделал то, что сделал, он первый, кто сделал со мной такое, и никто другой не смог бы меня нокаутировать. Так что я должен взять реванш. У нас с Гейджи тоже есть история, и я знаю, что Джастин хочет встретиться вновь. Это тоже был бы интересный бой. Но пусть победит сильнейший, а там посмотрим»

Первый бой Топурии и Холлоуэя состоялся в октябре 2024 года. Тогда Илия нокаутировал Макса в третьем раунде, проведя первую защиту титула UFC в полулегком весе.