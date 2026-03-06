Именитый ветеран UFC Роб Фонт считает, что восходящей звезде легчайшего дивизиона Раулю Росасу недостаточно навыков и опыта для победы над ним на турнире UFC 326.

Роб Фонт globallookpress.com

«В первые две минуты он будет вести себя агрессивно. Он продержится со мной на равных гораздо дольше, чем все думают. Но он устает. А я не устаю во время боев.

Даже когда меня избивают, я все равно могу держать высокий темп. Росас точно устанет. Я буду гораздо спокойнее и собраннее, когда начнется хаос. Я ничего ему не дам сделать и не подставлю себя под удар»

Фонт сейчас занимает 13-ю строчку в рейтинге легчайшего веса. Последний свой бой пуэрториканец проиграл по очкам Давиду Мартинесу. Росас накануне боя на UFC 326 выиграл 4 раза кряду.