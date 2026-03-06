Глава бойцовской организации UFC Дана Уайт готов провести боксерский поединок с промоутером Эдди Хирном.

Дана Уайт globallookpress.com

«Этот парень не затыкается с тех пор, как я пришел в спорт, это просто безумие, и именно поэтому я участвую в этой вражде. Я в этом бизнесе уже 30 лет. Сколько лет Эдди? Ему за 40. Если Хирн хочет побоксировать со мной, то мы можем это устроить. Но я не думаю, что Эдди хочет боксировать. Уверен ли я в своих силах? Да! Раньше я боксировал со всеми — и с боксерами, и с бойцами UFC. Я занимался, конечно»

Эдди Хирн является менеджером ряда именитых боксеров, как Энтони Джошуа. Отношения между ним и Даной Уайтом заметно ухудшились после того, как глава UFC в прошлом году создал промоушен Zuffa Boxing.