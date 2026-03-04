Топовый боец полусреднего веса UFC Карлос Пратес назвал Конора Макгрегора трусом из-за отказа от поединка с ним.

Карлос Пратес globallookpress.com

«Макгрегору предлагали бой со мной, но он струсил и сбежал, потому что я крепкий орешек. Этот парень не выходил драться уже 5 лет.

Я выхожу в октагон в предвкушении того, что нокаутирую всех. На его месте я бы тоже ни за что не согласился на этот бой. Думаю, он, наверное, хочет сразиться с бывшим чемпионом или кем-то в этом роде»

Пратес занимает четвертую позицию в рейтинге полусреднего веса. Бразилец сейчас идет на серии из двух выигранных поединков кряду.

Ранее Карлос нокаутировал бывшего чемпиона Леона Эдвардса, а до этого финишировал в первом раунде Джеффа Нила.