Непобежденный американский боксер Флойд Мейвезер в своих соцсетях анонсировал третий поединок на 2026 год.

Флойд Мейвезер (слева) globallookpress.com

Очередным его соперником в рамках выставочного противостояния станет именитый кикбоксер Майк Замбидис.  Бой состоится в июне, в Греции.

«2026 год обещает стать для меня захватывающим.  Европа, я еду развлекаться!  Афины, Греция.  Приготовьтесь к грандиозному шоу.

Этим летом состоится легендарная битва.  В июне в Telekom Center будет твориться история.  Другая энергия.  Другой уровень»

Ранее официально были объявлены два других поединка с участием Мейвезера.  В апреле он проведет выставочный бой против 59-летнего Майка Тайсона.

В сентябре Флойд вернется на профессиональный ринг в реванше с Мэнни Пакьяо, которого одолел в первом противостоянии в 2015 году.