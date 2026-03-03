Непобежденный американский боксер Флойд Мейвезер в своих соцсетях анонсировал третий поединок на 2026 год.

Флойд Мейвезер (слева) globallookpress.com

Очередным его соперником в рамках выставочного противостояния станет именитый кикбоксер Майк Замбидис. Бой состоится в июне, в Греции.

«2026 год обещает стать для меня захватывающим. Европа, я еду развлекаться! Афины, Греция. Приготовьтесь к грандиозному шоу.

Этим летом состоится легендарная битва. В июне в Telekom Center будет твориться история. Другая энергия. Другой уровень»

Ранее официально были объявлены два других поединка с участием Мейвезера. В апреле он проведет выставочный бой против 59-летнего Майка Тайсона.

В сентябре Флойд вернется на профессиональный ринг в реванше с Мэнни Пакьяо, которого одолел в первом противостоянии в 2015 году.