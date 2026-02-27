Бывший чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман сообщил, что матчмейкеры лиги предложили ему бой с Дрикусом Дю Плесси в среднем дивизионе.

Камару Усман globallookpress.com

«Мне предлагали и другие варианты кроме Махачева, например, бой с Дрикусом Дю Плесси. Послушайте, у меня есть одна особенность: когда мне звонят и говорят, что есть такой-то парень, я не начинаю мямлить. Я сразу даю согласие. Что касается очередного поединка, то на данном этапе карьеры это должно быть что-то значимое. Я здесь не для того, чтобы просто драться. Это должно быть что-то значимое. Если этот бой поможет мне завоевать титул, я готов»

Камару Усман сейчас занимает седьмую строчку в рейтинге полусреднего веса. В последнем поединке он одолел единогласным решением судей Хоакина Бакли.