Экс-чемпион UFC в легчайшем дивизионе Алджамейн Стерлинг согласился на борцовский поединок с Бенсоном Хендерсоном на пятидневном уведомлении на турнире RAF 6, который состоится в ночь с 28 февраля на 1 марта.

Алджамейн Стерлинг globallookpress.com

Схватка пройдет в рамках весовой категории до 77 кг. Изначально в этой встрече должен был принять участие именитый ветеран, экс-претендент на пояс UFC в полулегком весе Чед Мендес.

Напомним, что Стерлинг в последний раз дрался в августе прошлого года. Тогда он одолел единогласным решением судей Брайана Ортегу и поднялся в рейтинге полулегковесов UFC на пятое место.

Впоследствии промоушен не предлагал американцу поединков. В UFC на текущий момент экс-чемпион легчайшего веса без соперника.