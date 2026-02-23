Глава UFC Дана Уайт не будет препятствовать уходу чемпиона в двух весовых категориях Алекса Перейры в тяжелый дивизион в погоне за третьим титулом.

Алекс Перейра globallookpress.com

«Алекс Перейра из тех парней, которые всегда готовы прийти на помощь и сделать все, что от них требуется. Чтобы этот парень ни захотел сделать, мы бы с ним сработаемся»

Ранее появились слухи о том, что Перейра подерется за временный пояс в тяжелом весе с Сирилом Ганом ввиду долгого отсутствия основного чемпиона Тома Аспиналла.

В последний раз Алекс выходил в октагон осенью прошлого года. Тогда бразилец одолел техническим нокаутом в первом раунде Магомеда Анкалаева, взяв у него реванш за проигрыш в весеннем поединке.