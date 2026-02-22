Первый в современной истории абсолютный чемпион мира по боксу в трех весовых категориях Теренс Кроуфорд дал прогноз на потенциальный титульный поединок с участием Райана Гарсии и своего одноклубника Шакура Стивенсона.

Теренс Кроуфорд globallookpress.com

«Хотите знать, как пройдет поединок? Думаю, Шакур Стивенсон уделает его по всем статьям»

Шакур Стивенсон в своей карьере не потерпел ни единого поражения за 25 поединков на профессиональном ринге. В последнем из них он одолел по очкам Теофимо Лопеса, став чемпионом мира в четвертой весовой категории.

Гарсия в ночь с 21 на 22 февраля отобрал пояс WBC в полусреднем дивизионе у Марио Барриоса, победив его единогласным решением.

По окончании противостояния, не уходя с ринга, Райан бросил вызов Шакуру Стивенсону, наблюдавшему за происходящим с трибун.