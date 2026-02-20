Ислам Махачев не считает, что Илия Топурия будет также опасен в полусреднем весе ввиду его сравнительно небольших габаритов.

Ислам Махачев globallookpress.com

«Я думаю, что Моралес гораздо опаснее, как панчер. Он отправляет людей в нокаут практически каждым ударом. Если вы стоите на месте и пропускаете удары, каждый из них опасен. Но я не думаю, что Топурия будет так же опасен в полусреднем весе, как в легком, потому что у них разные габариты, разный вес, разный рост. Полусредневесам будет гораздо проще драться с Топурией. Я не вижу в нем угрозы, если он поднимется в полусредний вес»

Махачев идет на серии из 16-ти выигранных поединков кряду в UFC. В предыдущей встрече он одолел единогласным решением судей Джека Маддалену, отобрав у него титул в полусреднем весе.