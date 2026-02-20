Хавьер Мендес, тренер действующего чемпиона UFC в полусреднем весе Ислама Махачева, оценил шансы Иэна Гэрри в поединке с россиянином за чемпионский титул.

Иэн Гэрри globallookpress.com

«Иэн удачно конкурировал бы с Исламом в стойке, потому что он подвижный, хитрый, но на земле явно не так хорош. Может, Гэрри и продержится пять раундов, но Исламу он не соперник на земле. Я в этом уверен на 100 процентов.

В стойке один удар может все изменить. Один удар ногой, один удар рукой, одно колено. Так что это совсем другая история, но на земле я не вижу, чтобы он доминировал. Возможно, Гэрри бы и выстоял, я допускаю такую возможность, но его защита от тейкдаунов хоть и хороша, но не настолько, чтобы помешать Исламу повалить его»

Гэрри занимает вторую строчку в рейтинге полусреднего веса UFC. Ранее он одолел по очкам Белала Мухаммада и Карлоса Пратеса в прошлом году.