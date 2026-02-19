Бывший чемпион легчайшего веса UFC Доминик Круз уверен, что на пике он бы победил одного из лучших бойцов в истории их категории Мераба Двалишвили.

Мераб Двалишвили globallookpress.com

«Я высоко оценил свои шансы именно если бы был на пике. Не хочу, чтобы это звучало так, будто я его поливаю грязью, но я хотел подраться с ним в его стиле. Я пытался попасть на этот бой до того, как ушел на пенсию, потому как считал, что у меня с Мерабом и его стилем очень много общего на пике.

Ты блокируешь тейкдауны и все, ведь мой стиль построен на том, чтобы превзойти его в том, как он дерется: блокируй тейкдауны, используй углы, комбинации ударов, просто будь быстрее, маневреннее и техничнее«

Напомним, что Двалишвили до декабря прошлого года шел на серии из 14-ти побед подряд в UFC, пока не уступил по очкам в реванше Петру Яну.