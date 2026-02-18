Алан Насименто, тренер действующего чемпиона UFC в среднем весе Хамзата Чимаева, допустил вероятность боя своего подопечного с Шоном Стриклендом или Энтони Эрнандесом в рамках первой защиты титула.

Хамзат Чимаев globallookpress.com

«Пока ничего не решено. Возможно, все еще поменяется. Думаю, UFC ждет результат боя между Эрнандесом и Стриклендом, чтобы понять, какой бой будет продаваться лучше: победитель этого боя или Имавов, который сейчас является претендентом номером«

Бой Стрикленда и Эрнандеса возглавит турнир в Хьюстоне в ночь с 21 на 22 февраля. Они занимают третью и четвертую строчки в рейтинге среднего дивизиона.

Первым номером является Нассурдин Имавов, идущий на серии из пяти побед. В предыдущем поединке он одолел единогласным решением Кайо Борральо.